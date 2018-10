%%%Kopie von Dentsu Aegis übernimmt Schweizer Digitalagentur Namics %%%

Das Dentsu Aegis Network baut seine Digitalexpertise aus und übernimmt die mit Hauptsitz in Zürich sitzende Namics AG. Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung der deutschen Kartellbehörden. Geplant ist, das Unternehmen in die seit 2016 zu Dentsu Aegis gehörende Merkle Gruppe zu integrieren - Merkle ist der Spezialist für 'people-based' Marketing im Netzwerk. Die Agenturmarke ist mit insgesamt 5.500 Mitarbeitern in 24 Standorten der USA und 25 Niederlassungen in Europa und der APA-Region präsent. Unter der Führung von Namics-CEO Bernd Schopp soll der Neuzugang künftig unter dem Namen ‚Namics - a Merkle Company‘ operieren.

Namics ist auf die Entwicklung und Umsetzung transformativer Nutzererlebnisse spezialisiert. Das 1995 in der Schweiz gegründete Unternehmen beschäftigt rund 550 Digital-Spezialisten in St. Gallen, Zürich und Belgrad sowie mit der Namics Deutschland GmbH an den Standorten Frankfurt, Hamburg, München. Zu den Kunden gehören ABB, Credit Suisse, Migros, Swiss Life, UBS und Victorinox in der Schweiz sowie ADAC, Boehringer Ingelheim, Kaufland, Kuka und smart in Deutschland.

"Durch den Zusammenschluss mit Namics können wir durch die Erschließung neuer Märkte und ein etabliertes Serviceangebot in EMEA signifikant wachsen, das hervorragend zu unserer bestehenden Expertise im Bereich Customer Experience passt. Mit einem renommierten Kundenportfolio und einer gemeinsamen Vision beschleunigt Namics unsere Strategie, Merkles Kapazitäten im people-based Marketing in der gesamten EMEA-Region zu erweitern", kommentiert Michael Komasinski, Präsident von Merkle EMEA. Und Namics-CEO Bernd Schopp erklärt, man freue sich, Teil des Merkle und Dentsu Aegis Networks zu sein: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Namics, denn wir haben eine gemeinsame Vision: Kunden dabei zu helfen, Gewinner im digitalen Wandel zu werden. Unser kundenorientierter Ansatz bei der Bereitstellung digitaler Marketing-, Kommunikations- und Commerce-Lösungen wird durch die Daten-, Analyse- und CRM-Funktionen von Merkle weiter gestärkt."