%%%Blumenbüro Holland und 180 Kingsday bedanken sich bei Pflanzen%%%



Mit einem Musik-Video in Neon-Optik bedanken sich Blumenbüro Holland und 180 Kingsday bei Pflanzen (Foto: 180 Kingsday)

Pflanzen spenden Sauerstoff und wirken sich positiv auf unsere Gesundheit und unsere Konzentration aus. Das Blumenbüro Holland, die zentrale Marketingorganisation des Zierpflanzenbaus in den Niederlanden mit Deutschlandsitz in Essen, und die Amsterdamer Agentur 180 Kingsday starten daher eine Kampagne, um sich bei Pflanzen zu bedanken. Die integrierte Kampagne 'Danke Pflanzen' wird in vier Ländern laufen und TV-, Outdoor- und Digital-Maßnahmen sowie Promotions umfassen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Musik-Video von 80 Sekunden Länge. Das Video wurde von The Boardroom in Zusammenarbeit mit Regisseur Alan Masferrer hergestellt. Die Musik wurde von Sizzer produziert.

Blumenbüro Holland wirbt in Europa für Pflanzen über seine Konsumentenmarke Pflanzenfreude.de. Monique Kemperman, Kampagnenmanager Zimmerpflanzen, über die Strategie und die Kampagnenplattform: "Zimmerpflanzen und Menschen haben eine wechselseitige Beziehung: wir sorgen für sie und sie sorgen für uns. Letzteres wurde lange wenig beachtet, weil es nicht immer greifbar ist. Zusammen mit unseren Partnern haben wir daher beschlossen, es einmal ganz groß anzugehen und alle zusammen den Pflanzen zu danken. Eine einfache, bescheidene, aber schöne Geste, die dazu einlädt, einmal über Pflanzen nachzudenken. Danke, Pflanzen."

Bram de Rooij, Creative Director von 180 Kingsday, ergänzt: "Wir arbeiten schon seit sieben Jahren für Blumenbüro Holland, aber dies ist die weitaus grundsätzlichste Kampagne, die wir für Pflanzen durchgeführt haben. Die Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen ist natürlich – Achtung Wortspiel! – tief verwurzelt, also war es höchste Zeit für diese fröhlich-ernstgemeinte Ode."



Bloemenbureau - Danke Pflanzen from 180 Kingsday on Vimeo.