Etatgewinn: Mediaplus wirbt für HSE24

Die Homeshopping-Marke HSE24 startet mit einer neuen Mediaagentur ins Weihnachtsgeschäft: Mediaplus konnte sich den Etat des in Ismaning ansässigen Retailers für die DACH-Region sichern. Er liegt nach Angaben der Agentur im hohen einstelligen Millionenbereich. HSE24-Marketingleiter Peter Breiling entschied sich ohne Pitch und vergab das Mandat auf direktem Weg: "Die langjährige Erfahrung der Agentur in der Verknüpfung von digitalen und Offline-Kommunikationsmedien sowie das tiefe Know-how und Verständnis hinsichtlich performance-getriebenem Medieneinsatz haben uns überzeugt", so Breiling.

Die Zusammenarbeit startet im November mit einer kanalübergreifende Weihnachtskampagne. Darin will HSE24 u.a. im TV potenzielle Neukunden ansprechen. Um die Markenbekanntheit zu steigern, will Mediaplus zudem neue Kommunikationskanäle für den Retailer testen und skalieren. "Die Möglichkeiten, die HSE24 gleichzeitig als Händler, E-Shop und TV-Plattform bietet, machen Strategie und Planung besonders spannend und abwechslungsreich", erklärt Mediaplus-Geschäftsführer Oliver Hey.

Die Home Shopping Europe GmbH HSE24 beschäftigt in der Ismaninger Zentrale rund 900 Mitarbeiter. Den Social Media-Etat von HSE24 betreut die Münchner Agentur OneTwoSocial. Die letzte größere Werbekampagne im Sommer unter dem Motto "Läuft bei HSE24" hatte der Retailer inhouse konzipiert; die Mediaplanung lag bei der Münchner Agentur getonTV.