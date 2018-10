%%%elbdudler wird digitale Leadagentur von Hochland%%%

Die Hamburger Agentur elbdudler ist ab sofort die digitale Lead- und Social Media-Agentur des Käseherstellers Hochland, der in Heimenkirch im Allgäu sitzt. elbdudler setzte sich in einem mehrstufigen Pitch um die Betreuung der Marken Hochland, Patros, Almette, Grünländer und Gervais durch. Damit baut das Team um den neuen Geschäftsleiter Beratung bei Elbdudler, Andreas Bilgeri, seine Expertise um Bereich FMCG weiter aus – zuletzt hatte elbdudler den Etats bei Bahlsen Pick Up gewonnen.



Der Auftrag umfasst die Beratung und Strategie für alle digitalen Touchpoints sowie den Bereich Social Media. Auch die Kreation und Umsetzung von Social Media-Maßnahmen werden die Hanseaten verantworten. Ziel sind dabei unter anderem die Schärfung der Markenbilder und die Platzierung der Marken in der Zielgruppe.



"Der Zuschlag von Hochland ist eine tolle Auszeichnung für uns und unsere Leistungen", freut sich Bilgeri und erklärt, jetzt gehe es darum, den internationalen Käseproduzenten mit seinen verschiedenen Marken durch digitale Aktivierungen unverwechselbar zu positionieren und kommunikativ zum digitalen Leader zu machen."

elbdudler wurde 2009 gegründet und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Marken wie Audi, Danone, iglo, Johnson & Johnson, L'Oréal, Meßmer und Philips.