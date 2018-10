%%%Von Buchholtz inszeniert 20-jähriges Markenjubiläum von smart%%%



In der Installation wird der smart EQ im Spannungesfeld von Lärm und Geräuschlosigkeit gezeigt (Foto: von Buchholtz)

Zur Einführung des smart EQ und zum 20-jährigen Jubiläum der Daimler-Automarke hat die Hamburger Agentur von Buchholtz eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie umgesetzt. Herzstück ist eine Kurzfilmserie und eine Ausstellung in der Mercedes Benz Gallery Unter den Linden 14. Die Gallery wird zum smart Pop-up-Store und in "Lärm Gallery" umbenannt.



Das Thema Geräuschlosigkeit ist indes auch der rote Faden der Kampagne, die unter dem Claim 'Voll elektrisch. Voll leise' steht. Der smart EQ wird in den vier Spots als geräuschloses Fahrzeug zwischenverschiedenen Lärmquellen inszeniert. Die Filme laufen auf YouTube, Facebook und als Kinotrailer. Die Kreation stammt von Creative Director Björn von Buchholtz und Heiko Freiland, Regie führte Per Kasch.



Im Rahmen der Ausstellung in der Lärm Gallery wird eine Kopfhörer-Installation gezeigt, die über einem smart EQ Modell schwebt und den Unterschied zwischen dem Berliner Stadtlärm und dem nahezu geräuschlosen Fahren mit einem smart EQ verdeutlicht. Über die Kopfhörer können Betrachter original Berliner Stadtlärm anhören – von der Abrissbirne bis zum Ziegelhammer.



"Wer neue Wege gehen will, muss ausgetretene Pfade verlassen", erklärt Adrian Jaene, Marketingleiter Mercedes-Benz Berlin. "Mit diesen Ideen inszenieren wir den smart EQ als geräuschloses Fahrzeug ganz im Kontrast zum Lärm der Stadt." Andrea Reitmeier, Team Koordinatorin Online Marketing Mercedes-Benz Berlin, ergänzt: "Mit der Kurzfilmserie erreichen wir unsere Zielgruppe dort, wo sie zu Hause ist: Online und in ihrer Freizeit. Dynamisch, spannend und zugleich lustig lenken wir so Aufmerksamkeit auf den smart EQ."



Björn von Buchholtz gründete die Agentur von Buchholtz 2017. Zu seinen Kunden zählen Edeka, Tchibo und Tertianum.