Accenture Interactive stärkt Präsenz in Brasilien

Das Digital-Agentur-Network Accenture Interactive, die Digital-Unit der Consultancy Accenture, baut seine Präsenz in Brasilien aus und kauft die brasilianische Content Marketing-Agentur New Content. Dies ist bereits die zweite Agentur, die Accenture in Lateinamerika übernimmt. In 2015 hatte die Consultancy die Agentur AD Dialeto erworben.







New Content mit Stammsitz in São Paulo beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und zählt die Unternehmen wie Volkswagen, Electrolux und Latam Airlines zu ihren Kunden. Das Leadership-Team – Giovanni Rivetti, Edoardo Rivetti, Beto Féres und Raphael Alcântara – wird auch weiterhin die Agentur führen sowie weitere Aufgaben bei Accenture Interactive übernehmen.