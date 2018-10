%%%Serviceplan inszeniert für Neukunde Verimi das digitale Ich %%%

Im Daten-Dschungel fällt es oft nicht leicht, den Überblick über Passwörter und Zugangsdaten zu behalten. Die Login-Plattform Verimi setzt hier an und verwaltet Daten vertrauensvoll. Um die Marktbekanntheit zu steigern, vertraut das Unternehmen aus Berlin auf die Zusammenarbeit mit Serviceplan Corporate Reputation. Für den Neukunden entwickelte die ortsansässige Agentur die Kampagne 'Mein digitales Ich', die am 24. Oktober 2018 startet. Die Kampagne soll Verimi als europäische Identitätsplattform positionieren und sowohl Nutzer als auch Partnerunternehmen gewinnen.

"Mit Verimi können Nutzer ihre persönlichen Daten verwalten und souverän über ihre Identität verfügen. Und das so einfach und so sicher wie möglich, privat und geschäftlich. Der haltungsorientierte und crossmediale Kommunikationsansatz von Serviceplan Corporate Reputation hat uns dabei besonders überzeugt", erklärt Verimi-Geschäftsführerin Jeannette von Ratibor.

Die auf den B2B- und B2C-Bereich ausgelegte Kampagne umfasst die Kanäle Online, Print, und OoH. Banner sowie Paid Posts und Native Ads werden auf den Portalen der reichweitenstärksten Vermarkter sowie in Newslettern geschaltet. Im Bereich Print kommen die Kampagnenmotive in Wirtschafts- und Tageszeitungen zum Einsatz. Zudem sind die Werbemittel auf Infoscreens, City Light Postern und an hochfrequentierten Bahnhöfen zahlreicher deutscher Großstädte zu sehen. Verimi kooperiert mit Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga. DOoH-Maßnahmen mit Realtime-Content werden daher an den Bundesliga-Spieltagen eingesetzt.

"Vertrauen ist die zentrale Währung bei den Themen Datensouveränität und digitale Identität. Wir sind daher stolz, die Marke Verimi strategisch und kreativ über alle Kommunikationskanäle hinweg als europäische Identitätsplattform zu etablieren", so Christoph Kahlert, Managing Partner von Serviceplan Corporate Reputation. Bei Verimi sind Jeannette von Ratibor, Geschäftsführerin Marketing & Sales sowie CFO und COO Torsten Sonntag und CTO Dirk Woywod Ansprechpartner.

Serviceplan Corporate Reputation gewann den Kommunikations-Etat von Verimi in einem Pitch. Die aktuellen Kommunikationsmaßnahmen werden integriert in den Häusern der Kommunikation Berlin und München konzipiert: Neben der strategischen und kreativen Lead-Agentur Serviceplan Corporate Reputation war im Zuge der Markenentwicklung auch die Serviceplan Consulting Group in München und Berlin eingebunden; beim Dialogmarketing unterstützt Serviceplan One in München; für die Mediaplanung zeichnet Mediaplus Berlin verantwortlich.