%%%Daimler Media-Pitch: Omnicom holt sich den Zuschlag%%%

Die Omnicom Media Group hat den globalen Media-Pitch der Daimler AG für sich entschieden: Ab dem kommenden Jahr verantwortet Omnicom das Media-Budget in mehr als 40 Märkten weltweit über alle Geschäftsbereiche des Automobilkonzerns hinweg - dazu zählen Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, Daimler Trucks und Daimler Buses bis hin zu Daimler Financial Services. In den letzten fünf Jahren lag der Etat bei Publicis.

Beim Pitch ließ sich Daimler von Accenture Media Management unterstützen. Im Fokus der Ausschreibung habe die digitale Transformation im Bereich Media gestanden, heißt es aus dem Unternehmen. Man wolle das daten-basierte und personalisierte Digitalmarketing ausbauen, um seine Zielgruppen künftig noch präziser und individueller anzusprechen und Mediadaten noch konsequenter zu nutzen. "Unser Ziel ist es, im Automobil-Marketing der globale‚ digitale Champion zu sein, dafür die Prozesse und Entscheidungsgrundlagen im Marketing grundsätzlich neu aufzustellen und Kunden weltweit personalisiert und mit für sie relevanten Inhalten anzusprechen", erklärt Natanael Sijanta, Leiter Marketingkommunikation Mercedes-Benz Cars.