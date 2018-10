%%%Friday und Dog Ear Films feiern den Stau %%%



In den Kampagnen-Spots feiern die Darsteller Stausituationen (Foto: Friday)

Eigentlich steht niemand gerne im Stau – doch der Service 'Zahl pro Kilometer' der digitalen Versicherungsplattform Friday aus Berlin gewinnt der Sache einen Vorteil ab: Die Versicherungs-Prämie sinkt. Dieses Konzept wird im Rahmen einer neuen Kampagne des Versicherers beworben, die von der ortsansässigen Filmproduktion Dog Ear Films konzipiert und umgesetzt wurde.



Herzstück sind sechs und zwölf Sekunden lange Clips für Online sowie zehn- und 20-sekündige TV-Clips, die auf allen deutschsprachigen Sendern laufen. Flankiert wird die Kampagne von Motiven im OoH-Bereich. Regie führte Denis Parchow, für Media zeichnet Essence aus Düsseldorf verantwortlich. Kreativer Kopf und Executive Producer der Kampagne war Andreas Henn, Kreativ-Geschäftsführer von Dog Ear Films.



Das 'Zahl pro Kilometer'-Angebot ist hierzulande einzigartig und funktioniert nach dem Prinzip der Stromabrechnung: Wenn der Kunde weniger fährt, sinkt das Unfallrisiko – ebenso die Prämie. Wenn der Versichert mehr fährt als gedacht, wird kilometergenau nachgezahlt. Dieser Service wird in den Videos anhand einer Stau-Situation gezeigt, in der die Autofahrer im Stile eines Musicals den Stau feiern.



"In den ersten 18 Monaten am Markt haben wir unsere digital-affine und in Mobilitätsfragen moderne Zielgruppe gut kennen gelernt", erzählt Lukas Jaworski, Head of Marketing Communications and Content Strategy von Friday. "Mit Dog Ear Films als kreativer Filmproduktion steht uns der ideale Partner zur Seite, der gleichermaßen digitale Geschäftsmodelle wie auch Markenbildung versteht. So schufen wir zielgerichtet unser Key Visual, das die Grundlage für eine Ausspielung über alle Kanäle bildet."



Friday wurde 2017 als digitale Versicherungsplattform gegründet und versichert bereits über 15.000 Autos. Jeder zweite Kunde schloss seinen Vertrag per Smartphone oder Tablet ab.