%%%KNSKB+ holt Neugeschäft beim TÜV Rheinland, derNRC Group und dem Stifterverband%%%

Die Hamburger Agentur KNSKB+ meldet Neuzugänge auf der Kundenliste: Für den Chemie-Großhändler NRC mit Sitz in Hamburg verantworten die Kreativen als Leadagentur die gesamte Marketingkommunikation. Zu den Aufgaben gehört u.a. ein Relaunch des Kundenmagazins sowie die Entwicklung eines international einsetzbaren Marketing-Toolkits. Beim TÜV Rheinland mit Zentrale in Köln sicherte sich KNSKB+ den Auftrag für eine globale Content-Kampagne, die in ausgewählten B2B-Märkten mehr Aufmerksamkeit für die Zertifizierungsleistung von Lieferketten generieren soll.

Und für den in Essen sitzenden Stifterverband arbeitet KNSKB+ an einer contentbasierten Jubiläumskampagne. 2020 feiert die Organisation ihr 100-jähriges Bestehen. Dafür kreiert die Agentur verschiedene Anzeigenmotive und Geschichten rund um den Stifterverband und seine Partner, die sowohl auf der Jubiläums-Microsite als

auch in einer Jubiläumspublikation in diversen redaktionellen Formaten umgesetzt werden. Zudem verantwortet KNSKB+ die kommunikative Inszenierung der geplanten Events im Jubiläumsjahr

KNSKB+ wurde im Frühjahr 2017 aus den drei Content- und Kommunikations-Spezialisten KNSK, Bissinger plus und KNSK brand lab hervor. Geschäftsführer der Agentur sind Manfred Bissinger, Detmar Karpinski, Werner Knopf und Kim Alexandra Notz. "Unser Ziel war es, mit KNSKB+ ein integriertes Angebot von Strategie, Werbung und Content zu schaffen. Die neuen Projekte zeigen, dass unser 'Full-Thinking'-Ansatz genau den Bedürfnissen der Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen entspricht", sagt Notz zu den gewonnenen Mandaten.