Kölner Zuckerdynastie Pfeifer & Langen entscheidet sich für Counterpart

Die Kölner Counterpart Group konnte sich im Pitch um den Lead beim traditionsreichen Familienunternehmen Pfeifer & Langen durchsetzen: Ab sofort berät die Agenturgruppe den Zuckerhersteller bei der Markenführung und -kommunikation. Pfeifer & Langen ist mit seiner Marke Diamant Zucker, rund einer Milliarde Euro Umsatz jährlich und 2.390 Mitarbeitern der drittgrößte Zuckerhersteller in Deutschland. Das 1870 gegründete Unternehmen ist in zehn europäischen Ländern mit Produktions-, Veredelungs- und Vertriebsstandorten präsent.

"Zucker ist ein wirklich spannendes Produkt", erklärt Judith Dobner, Geschäftsführerin der Counterpart Group. "Er ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und wird gerade im Zuge der angesagten Ernährungstrends als Nahrungsmittel in der Öffentlichkeit heiß diskutiert." Die Agentur hat mit ihrem neuen Kunden einen breitgefächerten und zielorientierten Maßnahmenplan aufgestellt. Die ersten Projekte befänden sich, so Counterpart, bereits in der Umsetzung.

Pfeifer & Langen ist nicht der erste Food-Kunde der Kölner: Counterpart arbeitet unter anderem für Früh Kölsch und den Frische-Pasta-Hersteller Steinhaus. Neben der Brands Unit, die sich auf strategische Markenführung spezialisiert hat, führt die 1991 von Michael Maasmeiser gegründete Agenturgruppe weitere Units für die Bereiche Digital, Content Marketing und Public Relations.