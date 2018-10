%%%brandtouch gewinnt Pitch um Bezahl-App boon%%%

Die Hamburger Kommunikationsagentur brandtouch hat sich im Pitch um das Mandat für Markenstrategie und -führung der Bezahl-App boon durchgesetzt. Die App wird vom Finanzdienstleister Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München angeboten und ermöglicht kontaktloses Bezahlen per Smartphone.



brandtouch entwickelt das Naming-Konzept der App, das Design und die Bildsprache. Zudem setzt die Agentur einen Imagefilm für die interne Kommunikation um. Ziel ist die Steigerung von Brand Awareness und Download-Zahlen. Für den Bereich Media zeichnet die Hamburger Agentur FastFwd unter Leitung von Ex-pilot-Geschäftsführer Jens Mehrheim verantwortlich.



"Bei boon können wir zwei zentrale Assets ausspielen: unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Markenberatung und -führung als auch unser Know-how in der Betreuung von digitalen Brands", erzählt Aliaa Adel, Director Strategy und Geschäftsleitung brandtouch Berlin. "Denn: Der Markenlaunch von digitalen Produkten wie boon erfolgt nach anderen Gesetzmäßigkeiten als in der klassischen Markenartikelindustrie. Haptische Faktoren wie Packaging fallen weg, die direkte Ansprache im Web bekommt zentrale Bedeutung." Brand Language werde so zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.



brandtouch wurde 2011 als Markenberatung und Kommunikationsagentur gegründet und betreibt Büros in Hamburg, Berlin und München. Zu den Kunden der Agentur gehören Antall, Bondex, HKK, Media Broadcast, Multipower und Telefónica sowie Start-ups wie Urban Sports Club, Idealo, Junique, Rebuy und Zalon.