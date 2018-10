%%%RaikeSchwertner gründet Tourismus-Tochter%%%

Die Hamburger Kommunikationsagentur gliedert ihr achtköpfiges Tourismus-Team in einem neuen Unternehmen mit der ebenfalls in der Hansestadt ansässigen Beratungsgesellschaft Albedyll Tourismus aus. Hinter dieser steht der langjährige Hamburger Tourismuschef Dietrich von Albedyll, der bereits seit seinem Ausstieg bei der Hamburg Marketing GmbH im Jahr 2016 mit RaikeSchwertner kooperiert. Von Albedyll steigt in der gemeinsamen neuen Firma namens RaikeSchwertner Tourismus als dritter Geschäftsführer neben Wolfgang Raike und Alexander Schwertner ein.

Geschäftsfelder der neuen Spezialagentur sind die Bereiche Destinationsmanagement, Touristik, Freizeitwirtschaft und Hospitality. Raikeschwertner Tourismus will Analysen und Konzepte zur Gestaltung von touristischen Angeboten sowie die begleitende Vermarktung durch PR- und Öffentlichkeitsarbeit anbieten. Kunden sind zum Beispiel Ponant Kreuzfahrten, der Chauffeur- und Limousinenservice A2B mobility in motion und Hamburg Tourismus. Als Teil der RaikeSchwertner-Agenturgruppe kann das Unternehmen bei Bedarf auf die Expertise aus den Sparten Immobilien, Maritime Wirtschaft, Energie und Finanzen sowie auf die Kompetenzen in den Bereichen Redaktion, Grafikdesign und Moderation zurückgreifen.