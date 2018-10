%%%Oply und Tropen bringen Hamburgern ein neues Carsharing-Angebot näher%%%

In Großstädten erfreut sich Carsharing großer Beliebtheit. In Hamburg gibt es mit Oply nun auch einen weiteren Anbieter in diesem Bereich. Den Launch begleitet der Mobilitätsanbieter hinter Oply, ExaMotive S.A. in Luxemburg, mit einer Kampagne. Seit Mitte Oktober 2018 sind in der Hansestadt Out-of-Home-, Guerilla-, Online- und Social Media-Maßnahmen zu sehen. Hinter den Kreationen der Oply-Kampagne steckt die Agentur Tropen aus Berlin. Als Media-Agentur für Out-of-Home fungiert ANKOMM aus München. Für Online- und Performance-Marketing ist Mothership aus Köln verantwortlich.

Auf Großflächen-Plakaten in Bahnhöfen und an verkehrsreichen Straßen stellt Oply seine Flotte vor. Das Motiv zeigt die vier verschiedenen Fahrzeugtypen City, Family, Sport und Transport, die für die Hamburger in der Nachbarschaft für den Einkauf, den Wochenendausflug mit der Familie, die Spritztour oder den Umzug zur Verfügung stehen. Flankiert wird der Out-of-Home-Flight mit Online-Marketing und Social Media mit ähnlichen Motiven. Im Digital-Bereich werden Anzeigen auf Plattformen wie Facebook, Twitter und Google von Mothership auf die einzelnen Stadtteile mikro-lokal ausgerichtet. Im Guerilla-Bereich will Oply mit Mystery-Plakaten auf die Vorzüge seines Angebots aufmerksam machen: Der Stadtflitzer 'Borgt dir kein Salz. Aber gibt dir ne Prise Freiheit.', das Familienauto 'Kann nicht Babysitten. Aber passt auf Deine Kinder auf.', das Cabrio 'Will keine feste Beziehung. Aber ist für alles offen.' und der Transporter 'Nimmt Deine Pakete nicht an. Aber schleppt sie'.

Stefan Hinz, Geschäftsführer und Mitgründer der Agentur Mothership, sagt: "Oply ist ein Produkt mit dem sich die neue Autofahrer-Generation ad hoc wohlfühlt – schnell, digital und lokal verfügbar mit flexiblen Buchungsoptionen. Unsere digitalen Kampagnen zeigen, dass das Modell Erfolg hat – innerhalb weniger Tage konnten wir in Hamburg bereits rund 450.000 Nutzer mit unseren Digitalkampagnen erreichen. Die lockere und humoristische Inszenierung der Werbemittel trifft dabei offenbar den Geschmack der Hanseaten."

Oply bietet sowohl die spontane Kurzzeitnutzung als auch im Voraus geplante längere Nutzungsdauern an. Anders als bei anderen Anbietern müssen bei Oply die Autos immer wieder zurück in die jeweilige Nachbarschaft gebracht werden. Oply gibt es neben Hamburg auch in München. 2019 sollen Erweiterungen und weitere Städte folgen. Als Geschäftsführerin zeichnet Katharina Wagner verantwortlich.

Die Berliner Agentur Tropen betreut Oply seit Dezember 2017 und hat auch die Markteinführung in München umgesetzt. Weitere Kunden der 2016 von Armand Lidtke und Benjamin Clemens Nuebel gegründeten Agentur sind Metro und Deutsche Aidshilfe. Im April 2018 ging das Spin-off Subtropen als Agentur für digitale Innovation an den Start.

Mothership agiert im Bereich Planung und Einkauf digitaler Medien. Die Agentur unterstützt Oply seit Februar 2018 und betreut im Rahmen der Markteinführung in München und Hamburg die digitalen Werbekampagnen. Gegründet im Jahr 2013 von Stefan Hinz und Christian Hofbauer beschäftigt Mothership 17 Mitarbeiter an den Standorten Köln und München.