%%%We Make Them Wonder kreiert ersten TV-Spot für aboalarm%%%



aboalarm zeigt, wie man einfach Verträge kündigen kann (Foto: Screenshot Videoclip aboalarm)

Das Jahresende naht in großen Schritten und damit auch oft die Kündigungsfrist von Verträgen. Passend dazu will der Münchner Kündigungsdienst aboalarm.de nun mit Fernsehwerbung seine Bekanntheit stärken. Dafür setzte die ortsansässige Kreativ-Agentur We Make Them Wonder einen TV-Spot um, der unter dem Claim 'Erschreckend schnell kündigen' ab dem 28. Oktober 2018 als 20- und 30-Sekünder ausgestrahlt wird. We Make Them Wonder zeichnet sowohl für die Kreation als auch für die Produktion verantwortlich. Geschäftsführer Paul Jax führte Regie.



"So wenig man sich mit dem Thema Verträge kündigen beschäftigen möchte, so groß ist der Frust, wenn man wieder eine Frist verpasst hat", erklärt Jax. "Primäres Ziel war daher, das Thema in zweierlei Hinsicht 'leichter' zu inszenieren und die Hürden davor abzubauen. Es ging uns von Anfang an darum, einen sympathischen, unterhaltsamen und auch lustigen Spot zu machen, der das Thema zwar ernst nimmt, aber dem Thema den Ernst nimmt."



Der Spot soll die Zuschauer zum Prüfen sowie Kündigen von Verträgen motivieren. aboalarm vereinfacht diesen Vorgang: Auf der 2008 gegründeten Plattform können Verbraucher schnell und rechtssicher ihre Verträge bei über 20.000 Anbietern kündigen und verwalten. Mit dem Spot weitet das Portal nun seine Werbe-Strategie aus. abolalarm macht seit 2012 über Online-Werbung auf sich aufmerksam.



We Make Them Wonder, 2002 gegründet, ist eine Kreativ-Produktion, die für Kunden wie Audi, DHL, Red Bull und Umbro arbeitet.