mydays schenkt 'Gemeinsamzeit'



Zu Weihnachten gemeinsame Zeit verschenken: Damit wirbt mydays in der Weihnachtskampagne 2018 (Foto: mydays)

In zwei Monaten ist Weihnachten – Zeit also, sich schon einmal Gedanken über Geschenke zu machen. Der Erlebnisgeschenk-Anbieter mydays mit Sitz in München ruft in seiner Weihnachtskampagne 2018 dazu auf, das wertvollste Gut zu verschenken: die eigene Zeit. Dafür entwickelte und produzierte das Unternehmen inhouse drei TV-Spots, in denen diese 'Gemeinsamzeit' beworben wird. Unterstützung kam von der Münchner Produktion Aestivation Entertainment. Die zehn, 15 und 20 Sekunden langen Spots laufen ab dem 4. November 2018 auf den Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppe.



"Sind wir vor Weihnachten nicht alle auf der Jagd nach persönlichen Geschenken?", fragt Katja Leßmeister, Chief Marketing Officer bei mydays. "Dann fragen wir Google, hetzen durch Innenstädte und wissen eigentlich gar nicht genau, wonach wir suchen. Dabei müssten wir nur mal kurz in uns gehen, um auf das wertvollste Geschenk zu stoßen: Es ist unsere Zeit."



Die Dreharbeiten fanden in Lappland statt – als Hauptdarsteller wurden Mitarbeiter aus den eigenen Reihen rekrutiert. "Wir verfolgen unsere strategische Linie jetzt seit drei Jahren. Wenn also jemand unsere Gemeinsamzeit-Mission verinnerlicht hat und das authentisch rüberbringen kann, dann sind das unsere eigenen Mitarbeiter!", meint Leßmeister.



mydays wurde 2003 gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 150 Mitarbeiter. Im Portfolio finden sich ca. 14.000 Erlebnisse an über 20.000 Orten. Im Oktober 2017 wurden mydays und Jochen Schweizer, die beiden führenden Brands auf dem Erlebnismarkt, unter dem Dach der JSMD Group vereint. Die gemeinsame Gruppe ist seitdem ihrerseits Mitglied der ProsiebenSat.1 Media SE.