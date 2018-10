%%%Serviceplan versilbert Oktober beim 'Spot des Monats'%%%

International hat die Awareness-Aktion von Serviceplan Health & Life, München, für die Hilfsorganisation IPRAS WomenforWomen bereits verschiedene Auszeichnungen abgeräumt. Nun wurde die Arbeit vom 'new business'-Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' zum Spot des Monats im Oktober gekürt. Unter dem Titel 'The Truth Unveiled' will die Kampagne Bewusstsein für Frauen schaffen, die Opfer von Säureangriffen und Verbrennungen wurden.

Im Oktober vergab die Jury zudem vier Mal Bronze. Heimat holte mit der diesjährigen Kampagne der Felix Burda Stiftung im Rahmen des Darmkrebsmonat März eine Medaille. Gepunktet hat zudem Eigler Communications im Auftrag von Stada mit der aktuellen Grippostad C-Werbung. Zwei Auszeichnungen bekam wdv Gesellschaft für Medien und Kommunikation jeweils für Arbeiten des Stammkunden AOK.

Der Wettbewerb 'Spot des Monats' wurde Anfang dieses Jahres vom Fachmagazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots im September finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.

Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' November noch bis zum 15.11.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.