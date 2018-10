%%%Scholz & Friends und innogy starten kreative Herbst-Offensive %%%



(Screenshot: S&F)

Unter dem Motto 'Erlebe, was dein Zuhause kann' zeigt Scholz & Friends mit kinoreifem Storytelling, was die Smart Home- und Photovoltaik-Lösungen seines Kunden innogy können: Der erste von zwei Spots, die zusammen mit der Berliner Filmproduktion Stink realisiert wurden (Regie: Owen Trevor), geht am 1. November on air. Im Mittelpunkt steht das innogy SmartHome-Sicherheitspaket - und ein junger Vater, der in einem drohenden Unwetter dank SmartHome-App zum Alltagshelden wird.

Dazu entwickelten die Hamburger Kreativen in Zusammenarbeit mit J. Walter Thompson Amsterdam eine bundesweit orchestrierte Kampagne, die alle relevanten Kanäle wie Social Media, Online und Mobile, OoH, Funk, Anzeigen, Mailings, POS etc. bespielt. "Die diesjährige Herbstkampagne hebt unsere Kommunikation für die Marke innogy auf die nächste Stufe", kündigt Robert Krause, Geschäftsführer Kreation bei Scholz & Friends, an.

Der zweite Spot, dessen Story in aufwändigen 3D-Animationen mit dem Mythos des Lichtbringers Prometheus spielt, folgt später im November. Auf Kundenseite verantwortet Gerald Schomburg, Head of Marketingmanagement Deutschland bei innogy die Kampagne. Die Mediaplanung betreut Mediacom, Düsseldorf.