%%%Grey Group baut Präsenz in Indien aus%%%

Die WPP-Tochter Grey Group übernimmt die indische Social Media- und Digital-Agentur Autumn Worldwide und baut so ihre Präsenz in Indien aus. Autumn Worldwide wurde 2005 von Anusha Shetty und Abhay Rajankar als Brand Consultancy und Werbeagentur gegründetet. Kurz nach der Gründung richtete die Agentur ihren Fokus auf die Bereiche 360° Social Media und Digital aus. Heute besteht das Angebot der Agentur unter anderem aus Digital & Social Media-Kampagnen, Influencer & Blogger Marketing, Online Reputation Management, Content Marketing, Marketing Big Data & Insights sowie Command Center Management Services (CCMS).







Die Social Media- und Digital-Agentur mit Stammsitz in Bangalore sowie Büros in Mumbai und Delhi beschäftigt heute über 165 MitarbeiterInnen. Auf der Kundenliste von Autumn Worldwide stehen so renommierte Auftraggeber wie PepsiCo (mit allen 26 Marken), Reckitt Benckiser Group (Mortein, Durex, Dettol, Movv und andere), Samsonite, PVR Cinemas,Pantene, Duracell, 3M, pwc sowie Freecharge.







Anusha Shetty, CEO bei Autumn Worldwide, wird die Agentur weiterhin leiten und sich mit Nirvik Singh, Chairman & CEO bei Grey Group Asien Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika, abstimmen. Shetty startete ihre Marketing-Karriere 1994 bei Lowe Lintas. Fünf Jahre später ging sie zu Euro RSCG und war dort unter anderem für den Intel-Etat zuständig. 2001 zog sie ins Silicon Valley, wo sie als Marketing-Communications-Leiterin für ein Start-Up – Euclid – tätig war. Zwei Jahre später zog sie zurück nach Indien und wurde für Honeywell Technology tätig, wo sie schließlich als Corporate Communcations Head für die APAC-Region zuständig war, bevor sie 2005 Autumn Worldwide mitgründete.