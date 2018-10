%%%MDC Partners: Stabile Umsätze und Gewinne für Q3 2018%%%

Die finanziell leicht angeschlagene Agentur-Holidng MDC Partners mit Stamsitz in New York hat ihre Zahlen das dritte Quartal 2018 sowie für die ersten neun Monate des Jahres 2018 bekannt gegeben. Die Zahlen für das dritte Quartal 2018 signalisieren etwas Entspannung. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn bewegt sich MDC Partners auf dem Niveau des Vorjahres-Quartals. Die Erlöse in Q3/2018 liegen bei 375,83 Millionen US-Dollar, der operative Gewinn bei 53,9 Millionen Dollar, das entspricht einer Marge von 14 Prozent. Das organische Wachstum von MDC betrug 1,5 Prozent. Im zweiten Quartal 2018 lag das Neugeschäfts-Volumen der MDC-Gruppe bei 17,1 Millionen Dollar.







Für die ersten neun Monate 2018 sehen die Zahlen deutlich schlechter aus: MDC meldet ein Erlös-Minus von 28,49 Millionen Dollar. Die Einnahmen 2018 sanken von 1,11 Millarden auf 1,08 Millarden US-Dollar. Der operative Gewinn sank von 136,6 Millionen auf 101,7 Millionen US-Dollar, das entpricht einer Marge von 9,1 Prozent.







MDC Partners ist Holding-Company für so Award-trächtige Kreativ-Shops wie 72andSunny, CP+B, Forsman & Bodenfors und Anomaly, letztere ist mit einem Büro in Berlin präsent.