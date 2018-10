%%%Track mobilisiert für den WWF gegen die Plastikflut%%%

Ein Meeresbewohner als schwimmender Müllschlucker - mit diesem aufmerksamkeitsstarken Keyvisual ist die neuen Dachkampagne des World Wide Fund For Nature (WWF) derzeit in deutschen Innenstädten omnipräsent: Unter dem aktivierenden Claim "Stopp die Plastikflut" will das internationale Netzwerk in den nächsten Jahren verschiedene Marketing-, Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten bündeln, die weltweit die Menge des Plastikabfalls in den Ozeanen reduzieren sollen.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von der Hamburger Agentur Track, die schon seit mehreren Jahren für den WWF arbeitet - nicht pro bono, sondern in regulär beauftragten Projekten. Herzstück ist ein Video, das mit starken Bildern und einem emotionalen Song von Popsänger Clueso die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren will. An der Produktion des Trailers waren The Shack, Hamburg, und die Produktion nhb beteiligt.Zu sehen ist er online und in den sozialen Medien. Das Delfin-Motiv ist derzeit auf OoH-Flächen wie City Lights und Infoscreens sowie Printanzeigen zu sehen; darüber hinaus sollen noch Online-Werbemittel wie Banner zum Einsatz kommen.

"Das Plastikproblem betrifft uns alle", sagt Britta Poetzsch, CCO Campaign bei Track, die zusammen mit Malte Lenze, Chief Strategy Officer, die Kampagne agenturseitig verantwortet."Wir wollen die Menschen mit packenden Bildern und dem tollen Song von Clueso mobilisieren, die Kampagne des WWF zu unterstützen."



Der WWF wurde 1961 als internationale Dachorganisation in der Schweiz gegründet und ist heute in über 100 Ländern weltweit aktiv.