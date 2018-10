"For Whatever Drives You": Skodas neue Markenkampagne feiert den Antrieb

Im Sommer stellte sich Skoda mit seinen neuen Agenturpartnern thjnk und Optimist neu auf (mehr dazu hier), nun präsentiert der zum Volkswagen Konzern gehörende Autohersteller seine neue globale Markenkampagne: Unter dem Claim ,For Whatever Drives You' will Skoda die Menschen ermutigen, ihrem inneren Antrieb und ihren ganz persönlichen Motivationen zu folgen. "In unserer neuen global ausgerichteten Kampagne feiern wir die Vielfalt unserer Kunden", erklärt Marc-Andreas Brinkmann, Leiter Marketing bei Skoda Auto, die Grundidee. "Wir bei Skoda wollen für unsere Kunden nicht nur eine Automarke sein, sondern auch Partner, Freund und Familienmitglied. Indem wir berührende Geschichten aus dem Leben erzählen und die Marke Skoda auf diese Weise emotionalisieren, kommen wir den Menschen näher als je zuvor und hoffen, dass sie auch untereinander wieder mehr zusammenfinden." Der Markenspot, der im Fernsehen, online, am POS sowie bei Events ausgespielt wird, inszeniert die Vielfalt individueller Antriebe - und den Autohersteller als engagierten Sportsponsor: Skoda unterstützt Sportevents wie die Tour de France und ist offizieller Partner der Eishockey-Weltmeisterschaft. Zu den Kernelementen der 360-Grad-Kampagne zählt zudem ein aktivierendes Gewinnspiel, bei über das Skoda-Online-Magazin 'extratouch' ein Testimonial gesucht wird.







30.10.2018

