%%%Jung von Matt/Limmat und ibis laden zum digitalen Detoxen ein%%%



In der Schweiz können Hotelgäste der Kette ibis ihren Instagram-Kanal von Influencern betreuen lassen (Foto: Jugn von Matt/Limmat)

Urlaub sollte erholsam sein – doch für manchen Millennial artet das möglichst 'instagramable' Ablichten von Locations und Momenten eher in Stress aus. Der Schweizer Jung von Matt-Ableger und die ibis-Hotelkette des französischen Accor-Konzerns schaffen nun Abhilfe: 'Relax we post' heißt ein neuer Service, den die Hotelgäste in Zürich und Genf im Rahmen eines Pilotprojekts nutzen können.



Das Konzept: Bekannte Influencer fungieren als 'Instagram-Sitter' und kuratieren während des Hotelaufenthalts das Instagram-Profil des Gastes. Auf Wunsch werden Fotos, Videos oder Stories gepostet und die Kommentare der Follower beantwortet. Zur Verfügung stehen Influencer wie Sylwina, Sara Leutenegger (ehemalige Kandidatin von 'Germany's Next Topmodel') und die Genfer Lifestyle-Bloggerin Cristina Gheiceanu.



"Diese neue Dienstleistung von ibis Schweiz ist einmalig", erzählt Philippe Alanou, Senior Vice President Operation von AccorHotels Central Europe. "'Relax we post' unterstützt unser Vorhaben, den Hotelgästen unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen."



Jung von Matt/Limmat verantwortet seit 2015 sämtliche PR- und Leuchtturm-Maßnahmen von AccorHotels in der Schweiz. Auf Kundenseite zeichnet Pascal Aeberhard (Brand Marketing & PR Director) verantwortlich. Bei Jung von Matt/Limmat sind unter anderem Rob Hartmann (Creative Direction), Anna Leudolph (Konzeption/Text), Frederik Dreier (Text), Matthias Fürst (Konzeption/Art Direction) und Noemi Russenberger (Grafik) zuständig. Regie für den begleitenden Spot führte Johannes Schroeder, die Produktion liegt bei Czar, Hamburg.