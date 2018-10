%%%Elbkind wird Teil der Reply-Gruppe%%%

Die Hamburger Agentur Elbkind schlüpft unter das Dach eines internationalen Netzwerks: Ihre drei Gründer Maik Königs, Stefan Rymar und Tobias Spörer verkaufen das 150-köpfige Unternehmen an das Beratungsunternehmen Reply, einen der führenden Anbieter in den Bereichen Digitalstrategie, Technologie und digitale Transformation. Königs, Rymar und Spörer bleiben als Geschäftsführer an Bord und werden zugleich Partner bei Reply.

Die deutsche Tochter Reply Experiences mit Sitz in Frankfurt/M. ist mit einem Umsatz von 86 Mio. Euro die Nummer 3 im BVDW-Ranking der umsatzstärksten Digitalagenturen. International ist Reply mit Niederlassungen in Europa, den USA, Brasilien und China präsent; in Deutschland betreibt die 1995 im italienischen Turin gegründete Gruppe weitere Standorte in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M. Gütersloh, München und Hamburg. In Europa erzielte Reply 2017 einen Umsatz von mehr als 884 Millionen Euro.

Mit Elbkind ergänzt Reply sein Leistungsportfolio um Expertise in der ganzheitlichen Markenberatung über die Strategie bis hin zur Umsetzung. "Elbkind zeichnet sich durch einen starken unternehmerischen Antrieb und einen stetigen Fokus auf Innovation aus", erklärt Mario Rizzante, Chairman von Reply, und kündigt an: "Gemeinsam werden wir eine optimale Plattform schaffen, die es uns ermöglicht, unsere Geschäftspräsenz in Europa weiter auszubauen.“

Die 2008 gegründete Agentur zählt Unternehmen wie die Lufthansa, Mercedes-Benz, Ritter Sport und die Techniker Krankenkasse zu ihren Kunden. Diesen könne man nun zusammen mit Reply inhouse umfassende kommunikative und technologische Lösungen in innovativen Feldern anbieten, insbesondere in den Bereichen AI, VR, AR, Big Data, IOT und Automatisierung, heißt es aus der Agentur. "Der klare Fokus von Reply auf Menschen, Kundenerfolg und digitale Innovation passt perfekt zu Elbkinds Kultur und Mission", erklärt Elbkind-CEO Rymar. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bei der Transformation und Digitalisierung zu bieten."

Elbkind ließ sich bei der Transaktion von der internationalen M&A- und Technologieberatungsfirma GP Bullhound beraten.