%%%Vok Dams startet Digital Live Xperience-Unit%%%

Die Agenturgruppe Vok Dams mit Hauptsitz in Wuppertal trägt der wachsenden Bedeutung digitaler Elemente im Live-Marketing mit einer eigenen Unit Rechnung: Die interdisziplinäre Einheit namens Digital Live Xperience (DLX, sprich 'deluxe') bündelt das Leistungsangebot in den Bereichen Hybrid Events, Live Campaigns und bietet agiles Eventmanagement.



Die DLX-Experten im Leadership-Team sind Christopher Werth, Melanie Piorek, Melanie Heumann und Colja M. Dams. Heumann erklärt: "Eine Kampagne ist dann deluxe, wenn die Story über alle Medien trägt und eine konkrete Veränderung bewirkt." Und Dams ergänzt: "An den Schnittstellen zwischen Digital und Live entstehen in den nächsten Jahren die spannendsten Innovationen."



Vok Dams unterhält neben der Zentrale in Wuppertal weitere Büros in München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Berlin sowie Niederlassungen in USA, Frankreich, UK, Iberia, China (Beijing und Shanghai), Tschechien, Brasilien und Dubai.