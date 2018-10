%%%Etatgewinn: Under Armour will mit Hopf Strategie die DACH-Region erobern%%%



UA-Athletin Zoe Jessie ist eines der Testimonials der 'Will Makes Us Family'-Kampagne (Foto: Under Armour)

Im September 2018 launchte der Sportartikel-Hersteller Under Armour mit Sitz im US-amerikanischen Baltimore seine globale Kampagne 'Will Makes Us Family'. Nun will das Unternehmen seine Bekanntheit in der DACH-Region weiter ausbauen und holt dafür die Berliner PR-Agentur Hopf Strategie an Bord. Das Team um Geschäftsführer Eric Hopf verantwortet die strategische und kreative Kommunikation. Der Fokus liegt dabei auf dem Launch der 'Will Makes Us Family'-Kampagne in der DACH-Region: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren neuen Partnern von Hopf Strategie alle Athletinnen und Athleten durch unsere Produkte und unseren Spirit dabei zu unterstützen, über sich hinauszuwachsen", so Philipp Walter, Head of Brand & Marketing für die DACH-Region.



Bislang war das auf Sport und Lifestyle spezialisierte Münchner Redaktionsbüro für Kommunikation MDPR von Sebastian Meyer-Detring für die Betreuung von Under Armour zuständig. MDPR wird aber weiterhin im Bereich Medientraining für den Sportkunden tätig sein.



Hopf Strategie wurde 1991 gegründet und ist auf strategische und operative Markenführung spezialisiert. Das 15-köpfige Team betreut Kunden wie Campari, Glenfiddich, Ratiopharm, Thomas Henry und Tullamore Dew.