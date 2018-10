%%%Faktor 3 schickt Influencer im Porsche auf Vampirjagd %%%



Unterwegs in Transsilvanien: Influencer Sebastian Canaves wandelt mit Porsche auf den Spuren von Graf Dracula (Foto: Porsche)

Pünktlich zu Halloween wird's spooky: Die Hamburger Kommunikations-Agentur Faktor3 schickte den Reise-Blogger Sebastian Canaves ('Off the Path') im Auftrag des Stuttgarter Autobauers Porsche im Modell Cayenne auf eine Reise ins rumänische Transsilvanien, der Heimat von Graf Dracula. Der Vampir aus dem gleichnamigen Roman von Bram Stoker gilt als bekanntester Untoter der Literaturgeschichte – und er hat eine historische Figur zum Vorbild: Vlad III. Drãculea, ein walachischer Fürst des 15. Jahrhunderts.



Um herauszufinden, wie viel von dem historischen Vorbild tatsächlich in der Romanfigur Dracula steckt, begibt sich Canaves im Porsche auf Spurensuche an verschiedene Orte Transsilvaniens, von Schäßburg zum Schloss Bran, nach Braºov und schlussendlich nach Snagov, wo die sterblichen Überreste von Vlad III. begraben liegen sollen.

Der dabei entstandene Film lüftet das Geheimnis um Dracula zwar nicht, nimmt den Zuschauer aber mit auf eine gruselig-grandiose Reise durch die Landschaft Transsilvaniens.



Faktor 3 ist seit mehr als vier Jahren für Porsche tätig und betreut unter anderem das Projekt "Junge Vermarktung", das speziell Nicht-Automotive-Zielgruppen ansprechen soll. So schickten der Kunde und die Agentur im April 2018 den Musikjournalisten Niko Hüls auf einen Roadtrip in die Geschichte des deutschen Hip-Hop. Neben Faktor3 arbeitet Porsche auch mit Kemper Kommunikation in Frankfurt sowie Grabarz & Partner aus Hamburg zusammen.