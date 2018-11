%%%Publicis Media führt die EMEA und APAC Trading-Einheiten zusammen %%%

Die französische Agentur-Holding Publicis Groupe hat Andy Carter zum neuen Head of Publicis Media Exchange für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) befördert. Carter war zuvor nur für die APAC-Region verantwortlich und wird nun auch die Aufgaben für die EMEA-Region übernehmen. Für seinen neuen Job wird Carter im November 2018 nach London umziehen. Er wird sich dann mit Gerry Boyle, CEO von Publicis Media in EMEA und APAC sowie wie Dace Penski, Global CEO von Publicis Media Exchange, abstimmen. In seiner neuen Rolle wird Carter für die Strategie, Produkt-Entwicklung, Client-Delivery und Business-Entwicklung aller Märkte außer den amerikanischen Kontinent verantwortlich sein. Carter kam im Januar 2016 zu Publics Media APAC, davor stand er knapp zehn Jahre auf der WPP-Pay-roll und arbeitete für die Sb-Holding GroupM bzw. Mindshare. Publicis Media Exchange (PMX) ist die zentrale Investment-Einheit von Publicis Media.