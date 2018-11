%%%Emirates launcht neue weltweite Kampagne %%%

Die Fluggesellschaft Emirates mit Stammsitz in Dubai launcht "Fly Better", ihr neues globales Marken-Versprechen. Offizieller Start der Kampagne ist der 1. November 2018. Die Kampagne wirde in-house unter der Leitung von Richard Billington, Head of Brand bei Emirates, entwickelt. Publicis Singapur, die kürzlichen den Etat der Airline für Südost-Asien sowie China gewonnen haben, war nicht bei der Kreation dieser Kampagne beteiligt.







Die Kampagne besteht aus zwei Teilen. Der erste setzt seinen Fokus auf das Inflight-Entertainment-Angebot von Emirates und wurde von Director Michael Gracy, u.A. bekannt für "The Greates Showman", gedreht. Der zweite Teil zeigt die beliebtesten Ziele der Airline sowie der Onboard-Features.







Die Kampagne wird ihr Debüt während der Serie "The X Factor" im britischen Fernsehen haben und wird auch in den Schlüsselmärkten Deutschland, Frankreich, den USA sowie dem mittleren Osten ausgespielt. Zudem wird "Fly Better" am 1. November 2018 auf der Meydan-Rennstrecke in Dubai gezeigt und auch im Emirates Stadium in London zum Premier League-Spiel zwischen Arsenal und Liverpool am 3. November 2018 zu sehen sein.