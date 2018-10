%%%VASATASCHRÖDER gründet Büro in Zürich%%%

Die Hamburger Agentur VASATASCHRÖDER baut eine Niederlassung in Zürich auf. Der Grund für diesen Schritt ist der Gewinn der Kunden Möbel Pfister, des größten Einrichtungshändlers in der Schweiz. In einem breit angelegten, zweistufigen Pitch hat sich VASATASCHRÖDER gegen vier Wettbewerber durchsetzen können und ist nun Lead-Agentur für Möbel Pfister. In Zürich wird nun eine "Customized Agency" für Möbel Pfister aufgebaut.

"Wir wollen die Traditionsmarke Pfister wieder näher an die Menschen bringen und eine moderne Kommunikation anstreben, die sich an die individuellen Bedürfnisse unserer verschiedenen Zielgruppen orientiert", erklärt Paul Holaschke, Leiter Marketing und Kommunikation bei Pfister.



"Es ist ein absolutes Privileg für ein Einrichtungshaus dieser Klasse arbeiten zu dürfen. Mit Pfister werden wir eine Schweizer Qualitätsmarke in die nächste Evolutionsstufe führen. Als kreative Lead-Agentur besteht unsere Aufgabe in der ganzheitlichen Markenführung. Sie entspricht ganz unserem Full Thinking Anspruch. Der Aufbau eines neuen Standortes in der Schweiz ist zudem eine unglaublich reizvolle Aufgabe. Wir freuen uns daher wahnsinnig!", kommentiert Marco Safavi-Hir, Geschäftsführer für Digitales und Business Development bei VASATASCHRÖDER.

Im Team um Marco Safavi-Hir werden außerdem Mirko Vasata als GF Strategie und Konzeption, Michael Hagemeyer als CD Text und Patrik Zarkovic als CD Art für den neuen Kunden Pfister tätig sein.