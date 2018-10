%%%GWA EFFIE 2018: Sieben mal Gold - JvM ist gleich dreimal dabei%%%

Bei GWA-Effie-Wettbewerb werden 2018 sieben Kampagnen mit Gold ausgezeichnet. Gleich drei dieser Gold-Effies gehen an die Agentur-Gruppe Jung von Matt, die zuvor ja schon bei allen Kreativ-Wettbewerben die Nase klar vorn hatte. Mit der Kampagnen 'BVG –Der Ticket Schuh': Der Sneaker, der zugleich ein BVG-Jahresticket ist, überzeugte die 24-köpfige Hauptjury in der Kategorie 'Brand Experience'. Auch mit dem Evergreen 'Sixt – Ein Unternehmen auf der Überholspur' erhält die Agentur einen goldenen Effie für die effektive Kommunikation in den vergangenen 25 Jahren. In der Kategorie 'Doing Good' wird Jung von Matt mit Gold für die Initiative #Vielfalt für EDEKA ausgezeichnet. Mit leeren Ladenregalen in einem Markt in Hamburg und einem Online-Video regte der Lebensmittelhändler die Diskussion zum Thema Vielfalt an.

Die Agentur Heimat.Berlin erhält Gold für den erfolgreichen vierjährigen FDP-Wahlkampf und den Wiedereinzug der Partei in den deutschen Bundestag 2017. Das Agentur-Duo MediaCom und antoni jellyhouse gewinnt Gold für *Jes! Veggie!' (Kunde Katjes Fassin). Denn der 'David' Katjes gewann mit den vegetarischen Fruchtgummis und einer effektiven Marketing-Kommunikation erfolgreich Marktanteile gegenüber 'Goliath' Haribo.

Zwei Mal Gold wird beim ersten GWA B2B Effie in diesem Jahr verliehen. Einerseits wird die Agentur REINSCLASSEN aus Hamburg für die erfolgreiche Eigenkommunikation 'Corporate Language Qualitätsoffensive' in der Kategorie 'Activation' ausgezeichnet. Außerdem geht ein Gold-Effie an Scholz & Friends für die effektive Kommunikation zur Einführung von 'Vodafone Enterprise – One Net Business ‚Läuft’'. Bei dem in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal ausgelobten GWA Health Effie vergab die 18-köpfige Jury kein Gold, sonern nur zweimal Silber und einmal Bronze.

Alle sieben Gold-Gewinner präsentieren ihre Cases beim GWA Effie Kongress am 8. November 2018 in Frankfurt und stehen dort im Wettbewerb um den Grand Effie, der von der Grand Jury vergeben und bei der GWA Effie Gala am Abend des 8. November 2018 gewürdigt wird.