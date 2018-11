%%%CICLOPE Festival 2018: vier Shortlist-Plätze für Deutschland %%%

Das Ciclope Festival hat die Shortlist für 2018 bekannt gegeben. Unter den nominierten Arbeiten sind auch vier aus Deutschland. "Singing Knees" für die Deutsche Bahn AG von BBDO ist in der Kategorie Short Form – Adapeted Music nominiert. Produziert wurde der Spot von Markenfilm und für die Musik war music or burst verantwortlich. Auf der Long-Form-Shortlist sind drei Arbeiten aus Deutschland. Iconoclast sicherte sich einen Shortlist-Platz mit "Es war gut, aber das ist besser" für das Zeit Magazin in der Kategorie Cinematography. Mit "Nikon D850" holte Jung von Matt eine Nominierung - ebenfalls in der Kategorie Cinematography. Als Film-Produktion war hier Tony Petersen Film mit von der Partie. Und Heimat wurde für "OTTO 'La Paz'" nominiert. Als Production-Companies waren hier Big Fish in Berlin und RSA Films in London involviert.







Alle Finalisten werden am 8. und 9. November 2018 im Rahmen des Ciclope Festivals im Kino International gezeigt. Die Gewinner werden während der Executive Judging-Session am 7. November 2018 in Berlin bestimmt. Die Gewinner werden dann im Rahmen der Award Zeremonie am 9. November 2018 im Kino International in Berlin bekannt gegeben.







Der Fokus des Ciclope Festivals liegt im Bereich Craft bei Bewegt-Bild-Arbeiten wie TV-Spots, Apps oder interaktive Installationen.