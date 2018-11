%%%Venezianische Kanäle: Serviceplan und BMW gehen auf's Wasser%%%



Mit einem BMW über die Kanäle Venedigs fahren - Serviceplan macht's möglich (Foto: BMW)

Pünktlich zum Roll-Out des 8er Coupé, dem ersten Modell der neuen Luxusserie von BMW, lanciert Serviceplan Campaign International die Launch-Kampagne – und inszeniert das Auto nicht auf der Straße, sondern auf den Kanälen von Venedig. Das Herzstück der Kampagne ist ein Spot, der in 45 und 15 Sekunden Länge sowohl im Fernsehen als auch online ausgespielt wird.



Protagonist des Spots ist ein autobegeisterter Junge, der im autofreien Venedig aufwächst. Zwanzig Jahre später wird gezeigt, wie er in einem BMW 8er Coupé über die Kanäle fährt. Für den Dreh erhielt das Filmteam die Genehmigung, mit einer Videodrohne zu drehen. Die Stadt gab die Erlaubnis, speziell für die Dreharbeiten mehrere Holzpontons zu errichten.



Die Spots werden von einem Online-Feature namens 'City of no Cars' flankiert, das einen Blick hinter die Kulissen gibt. Ausschnitte davon sollen in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook und YouTube geteilt werden.



Auf Kundenseite zeichnet Gabriele Lemmle, Project Manager International Campaigns BMW, BMWi, BMW M, als Projektleiterin verantwortlich. Bei Serviceplan Campaign International sind Alexander Schill (Global Chief Creative Officer Serviceplan Group), Markus Kremer (Executive Creative Partner), Thomas Heyen (Executive Creative Partner), Florian Klietz (Managing Partner) und Kolja Danquah (Creative Director) zuständig. Daniel Wolfe von Anorak Productions führte Regie.