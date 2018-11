%%%N26 startet Content-Offensive mit Uhura%%%



Vom weltreisenden Haarschneider zum Barber-Shop-Betreiber: Miguel Gutierrez ist einer von zehn Protagonisten der Porträtserie von Uhura (Foto: N26)

Bisher hat die mobile Bank N26 hierzulande ihre Marketingkommunikation (Stichwort: #nobullshitbank) größtenteils selbst in die Hand genommen - nun holt sich das FinTech bei einer neuen Offensive professionelle Unterstützung: Die Berliner Marketingagentur Uhura Creative Media hat für das Online-Magazin von N26 eine Serie von Porträts entwickelt, deren Protagonisten ihr Leben radikal verändert haben, um ihrer Leidenschaft zu folgen.

Basierend auf einer Nutzertypologie recherchierte das Uhura Digital Content-Team weltweit nach

passenden Persönlichkeiten - so zum Beispiel die Pariserin Donia Souad Amamra, die mit dem Start-Up 'Meet my Mama' geflüchtete Frauen unterstützt oder der Friseur Miguel Gutierrez, der um die Welt reiste, um verschiedene Kulturen des Haareschneidens zu erlernen und nun mit seinen zwei Barber-Läden in London und Berlin internationalen Unternehmer wir (mehr dazu hier).



N26, 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet, gehört nach eigenen Angaben mit über einer Millionen Kunden in 17 Ländern und mehr als 430 Mitarbeitern zu den derzeit am schnellsten wachsenden Finanzunternehmen weltweit.

Die Uhura Creative Media GmbH entwickelt mit einem 25-köpfigen Team Websites, digitale Magazine, Kampagnen und mobile Anwendungen. Gerade hat Uhura sein Content Team mit Margarita Kozakiewicz verstärkt (siehe nb-Meldung).