%%%battery gibt Senvion mit neuem Markenauftritt Rückenwind%%%

Im Januar dieses Jahres meldete battery den Etatgewinn bei Senvion - nun haben die Hamburger Kreativen pünktlich zur Weltleitmesse WindEnergy den rundumerneuerten Markenauftritt ihres neuen Kunden präsentiert. Senvion gehört zu den weltweit führenden Herstellern von On- und Offshore-Windenergieanlagen; die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH sitzt in Hamburg.

battery entwickelte in einem mehrstufigen Prozess eine komplette marken- und kommunikationsstrategische Neupositionierung. Entstanden ist ein prägnant gestaltetes Brand Design und eine Kampagne mit kraftvollen Bildern und einer klaren Sprache - neben Image- und Produktkampagne umfasst das Auftragsvolumen auch Social Media, Website und Messen.

Der neue Claim 'We make wind perform' soll Identifikation stiften und die Marke klar vom Wettbewerb differenzieren, erläutert Carl-Christian Berge, Geschäftsführer Beratung bei battery. Nachdem der neue Auftritt zunächst intern kommuniziert wurde, startet nun auch der Roll-out der externen Kommunikation in klassischen und digitalen Medien sowie in allen Märkten. Senvion ist in mehreren europäischen Ländern sowie in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile und Kanada vertreten.

Einen weiterer Etatgewinn konnte battery im März dieses Jahres bei Viehbrockhaus verbuchen (siehe nb-Meldung). Aktuell beschäftigt die 2014 gegründete Agentur zwölf Mitarbeiter. Weitere Kunden sind BMW, Mini, Olympus und Continental.