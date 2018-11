%%%Kolle Rebbe wird Teil von Accenture Interactive%%%

Nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass Elbkind Teil der Reply-Gruppe wird, folgt die nächste Übernahme-Meldung: Das US-amerikanische Beratungsunternehmen Accenture übernimmt 100 Prozent der Anteile von Kolle Rebbe - die Hamburger Agentur gehört einem Kreis von 14 Gesellschaftern, die allesamt in führenden Positionen im Unternehmen beschäftigt sind. Das Management Board soll auch nach der Übernahme bestehen bleiben und Kolle Rebbe kreativer Teil von Accenture Interactive werden, der laut Ad Age weltweit größten Digitalagentur. Das Vorhaben bedarf noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

Kolle Rebbe, derzeit auf Platz 5 im Red Box-Ranking, gehört zu den profiliertesten Kreativagenturen und zu den Top 10-umsatzstärksten inhabergeführten Agenturen im deutschen Markt. 2017 erzielte das Unternehmen ein Gross Income in Höhe von 32,5 Mio. Euro.

Kolle Rebbe ist nach Mackevision und designaffairs die dritte Akquisition von Accenture in Deutschland in diesem Jahr. 2017 hatten die Amerikaner bereits die Mehrheit an der Digitalagentur SinnerSchrader übernommen.

"Die Übernahme von Kolle Rebbe entspricht unserer globalen Strategie, die kreative Ausrichtung von Accenture Interactive weiter zu stärken und die dafür nötigen Talente zu gewinnen", sagt Matthias Schrader, der Accenture Interactive in Deutschland leitet. Mit Kolle Rebbe sei Accenture Interactive künftig in der Lage, durchgängige Markenerlebnisse ‚end-to-end‘ anzubieten - von der Aktivierung in klassischen Medien über Programmatic Advertising bis hin zum E-Commerce.



Fabian Frese, Geschäftsführer Kreation bei Kolle Rebbe, ergänzt: "Wir glauben, dass wir unter dem Dach von Accenture Interactive noch mehr Wirkung erzielen, da wir nun Kreativität mit einem strategischen Ansatz und Technologie-Expertise verknüpfen können und so Markenerlebnisse schaffen, die sich wirklich abheben. Als Teil der Accenture Interactive Familie ergeben sich auch für unsere Mitarbeiter ganz neue und spannende Möglichkeiten."

Accenture Interactive ist laut dem US-Fachmagazin Advertising Age die weltweit größte Digitalagentur.