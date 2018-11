%%%Yours Truly ist neue digitale Lead-Agentur für Arla Foods%%%



Yours Truly und Bloggerin Hannah Frey führten für Arla ein Social Experiment durch (Foto: Arla)

Die Hamburger Agentur Yours Truly konnte die dänische Molkereigenossenschaft Arla Foods mit Deutschlandsitz in Düsseldorf in einem Pitch überzeugen und ist nun digitale Lead-Agentur des Unternehmens. Zu den Aufgaben gehört, die Arla-Marken im digitalen Raum präsenter zu positionieren. Die aktuelle Kampagne von Yours Truly wird anlässlich des Launches der Produktinnovation "Arla Bio NUR Joghurt & Frucht" ausgerollt. Dabei handelt es sich um einen Joghurt, der ohne Zusatzstoffe auskommt.



Teil des Kommunikationskonzepts ist ein Social Experiment der Foodbloggerin Hannah Frey, die als Autorin und Initiatorin des Projektes 'Gesund Leben' im Bereich Clean Eating bekannt wurde. Bei dem Experiment wurden Erwachsene und Kinder gefragt, welche Inhaltsstoffe in dem Joghurt enthalten sind. Die Erwachsenen nennen vor allem Zucker und Zusatzstoffe, die Kinder haben nur eine Antwort: Joghurt und Früchte.



Daraus entstand ein 60 Sekunden langes Video, das auf Blogs und TrueView Ads von YouTube ausgespielt wird. Eine kürzere Version läuft als VideoAd auf Facebook und Instagram. Begleitet wird die Aktion über Stories und Postings auf den Kanälen von Arla @arla_de und bei Hannah Frey @projekt_gesund_leben.



"Uns war es wichtig ein Konzept zu entwickeln, dessen Botschaft bei den Menschen eine Resonanz erzeugt. Denn nur so entfaltet Kommunikation im digitalen Raum ihre ganze Kraft", erklärt Meik Vogler, Managing Director bei Yours Truly. "Die Relevanz des Themas 'Zusatzstoffe' in Verbindung mit dem unverstellten Blick von Kindern bietet die ideale Plattform, die Natürlichkeit des Produktes zu transportieren."



"Mit unserem Produkt kommen wir dem zunehmenden Verbraucherwunsch nach natürlichen Produkten mit hochwertigen Zutaten nach, die komplett frei von Aromen und Zusatzstoffen wie etwa Verdickungsmitteln sind", betont Elise Bijkerk, Senior Category Director Milk, Yoghurt and Arla Brand bei Arla Foods Deutschland. "Unser Experiment zeigt, wohin wir in Punkto Wahrnehmung von Lebensmittelinhaltsstoffen gekommen sind. Uns ist es wichtig, Teil der Lösung zu sein."



Yours Truly wurde 1998 gegründet und beschäftigt rund 65 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Düsseldorf. Auf der Kundenliste stehen Henkel, Targobank, TUI Cruises und Jack Daniel’s.

Arla Foods vertreibt in Deutschland unter anderem die Marken Arla Bio, Arla Kærgården, Arla Skyr, Arla Buko sowie Finello und Castello. Die internationale klassische Kommunikation kommt von Wieden + Kennedy.