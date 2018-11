%%%Jung von Matt/sports geht bei McDonald's an Bord%%%



New Sports: McDonald's Deutschland stellt sich im Sport Sponsoring neu auf (Foto: obs/McDonald's Deutschland/McDonald's Deutschland, ESL)

Seit 2004 ist McDonald's Deutschland offizieller Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) – damit ist nun Schluss. Stattdessen will die Fast Food-Kette ihr Engagement im eSport und anderen Trendsportarten ausweiten und holt sich dafür Unterstützung von der Hamburger Sportmarketing-Agentur Jung von Matt/sports. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll das Sport-Sponsoring neu aufgestellt werden, auch das Thema Lifestyle soll für die Marke neu definiert werden.



"McDonald's ist einer der stärksten Marken der Welt", erläutert Toan Nguyen, Chefstratege und Partner bei Jung von Matt/sports, den Ansatz. "Zum einen weil jeder Mensch sie kennt. Zum anderen weil sie immer neugierig geblieben ist und sich fortwährend weiterentwickelt hat. Wir sind stolz, dass wir McDonald's Deutschland in diesem neuen Umfeld begleiten dürfen."



Anfang 2018 hatte McDonald's seine Zusammenarbeit mit der Electronic Sports League (ESL) gestartet und will diese auch 2019 weiterführen. "Der Schritt in den eSport war für uns absolut richtig. Wir sehen einen deutlichen Anstieg in der Markenwahrnehmung bei der angesprochenen Zielgruppe", erklärt Unternehmenssprecher Philipp Wachholz. Mit dem Fokus auf eSports und weiteren Trendsportarten will McDonald's verstärkt jüngere Zielgruppen ansprechen.



JvM/sports steht seit Juli 2018 unter neuer Führung. Holger Hansen, Robert Zitzmann und Gründungsgeschäftsführerin Katja Kraus übernahmen diese Aufgabe, als die Mitgründer Raphael Brinkert und Christoph Metzelder ihre eigene Agentur 'BrinkertMetzelder' starteten. Seit 2013 betreuen 85 Mitarbeiter in sechs Units bei JvM/sports Kunden wie adidas, Tipico, FIFA, Hertha BSC, DOSB und Intersport.