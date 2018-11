%%%Buddybrand startet Social-Media-Kampagne für Bayer-Marke Rennie%%%

Wo viel sauer aufstößt, ist höchste Zeit für Rennie Direkt. Auf diese Idee aufbauend hat die Berliner Agentur Buddybrand eine Social-Media-Kampagne aufgesetzt, die für das Mittel gegen Sodbrennen und andere säurebedingte Magenprobleme wirbt. Die digitale Kreativagentur sicherte sich den Auftrag des Arzneimittelherstellers Bayer im Pitch.

"Rennie Direkt soll so strategisch als Alltagsbegleiter für ein modernes Leben positioniert werden", erklärt Peyman Azhari, Digital Activation Manager Antacids Bayer, und ergänzt: "Dabei wählen wir bewusst eine mutige, laute und freche Tonalität, um im ersten Schritt hohe Aufmerksamkeit zu erzeugen."

Das Konzept für die Kampagne, die auf Facebook und Instagram läuft, sieht vor, aktuelle und im Netz viel diskutierte Themen zu besetzen. Diese werden dann mit dem Slogan 'Da kommt‘s Dir hoch!' und dem Hashtag #ZeitFürRennie verknüpft. Zudem entwickelt die Agentur Posts für ernährungsbedingte und stressige Alltags-Situationen, etwa bei einem Umzug, am Flughafen oder in der Schwangerschaft. Die Botschaften werden über Geo-, demographisches oder Interessen-basiertes Targeting direkt an die Zielgruppe gebracht. Zielgruppe sind Personen zwischen 30 und 49 Jahren, vor allem Reisende, Vielbeschäftigte, Eltern und Fastfood-Liebhaber.

Vincent Nicolai, Geschäftsführer Beratung Buddybrand: "Im Zeitalter von Informationsüberflutung, Adblockern und Werbeblindheit ist Relevanz Trumpf. Tagesaktuelle Themen zu besetzen, ist ein erfolgversprechendes Konzept, um daraus Gesprächsstoff für die eigene Marke zu erzeugen. Gleichzeitig bieten Facebook, Instagram und Co. Markenbotschaften etwas mehr Flexibilität und Aktionsspielraum als die gute alte Littfasssäule oder ein über mehrere Monate geplanter 30-Sekünder vor der Tagesschau."

Buddybrand beschäftigt über 50 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und München. Die Digitalagentur betreut Kunden wie Sky, Storck (Toffifee, merci), Stabilo, Disney und Microsoft.