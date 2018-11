%%%HVV und Grabarz machen Haltestelle zum Spot-Star%%%



Im neuen HVV-Imagefilm stürzt sich die Haltestelle Sülzbrack ins Hamburger Nachtleben; Foto: Grabarz / HVV

In seiner neuen Imagekampagne erzählt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gemeinsam mit Stammbetreuer Grabarz zweite Werbeagentur die phantasievolle Geschichte der Haltestelle "Sülzbrack". Im Hamburger Verkehrsverbund gibt es mehr als 10.000 Haltestellen. Natürlich sind bei weitem nicht alle davon so viel besucht wie der Jungfernstieg oder der Rathausmarkt. Für die am 5. November startende Imagekampagne rückt der HVV jetzt genau eine dieser etwas weniger beachteten Haltestellen ins Rampenlicht: In dem Video langweilt sich die einsame Busstation "Sülzbrack". Irgendwann hat sie aber schlicht die Nase voll, steigt in den Bus und stürzt sich ins Hamburger Nachtleben.

Der von CZAR Berlin mit Regisseur Hauke Hilberg produzierte Spot wird im Kino, online und im Addressable TV zu sehen sein. Darüber hinaus beinhaltet die Kampagne Social-Media- sowie Ambient-Maßnahmen und bedient auch die HVV-eigenen Kanäle.

"Unser Markenversprechen lautet 'Komm gut nach Hause' - und ohne jetzt spoilern zu wollen, kommt natürlich auch 'Sülzbrack' am Ende wieder gut mit dem HVV nach Hause", erklärt Yvonne Behrens, Bereichsleiterin Marktkommunikation beim Verkehrsverbund.

Matthias Hoffmann, Geschäftsführer Kreation Grabarz zweite Werbeagentur, fügt hinzu: "Die riesige Netzabdeckung des HVV auf kreative Weise zu thematisieren war eine Herausforderung. Aber 'Sülzbrack' ist ein Naturtalent und hat es uns wirklich leicht gemacht."