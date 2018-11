%%%London International Awards: 111 Auszeichnungen für deutsche Agenturen%%%

Mit einer sehr erfreulichen Ausbeute und - wie zu erwarten war - einem dominierenden Player gingen die 33. London International Awards (LA) zu Ende: 111 Preise gingen an hiesige Agenturen, 22 davon an Jung von Matt. Die Hamburger Kreativen dürfen sich nicht nur über ihre ausgezeichneten Arbeiten freuen. JvM bekam einen gleich doppelten Ritterschlag zur 'Regional Agency of the Year for Europe' und zur 'Global Independent Agency of the Year'.

Insgesamt holten deutsche Agenturen zwei Grand LIAs, 33-mal Gold, 35-mal Silber und 41-mal Bronze - damit steht Deutschland nach den USA, die genau 100 Statuen mehr bekamen, auf Platz zwei in der Länderwertung. "What a stunning amount of Statues from Germany!", so LIA-Präsidentin Barbara Levy, President of LIA.

Bei den Grand LIAs ging JvM leer aus - dafür freuten sich Anorak Films, Berlin, und Serviceplan, München. Anorak erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Production & Post-Production für 'The Faith of a Few' (Kunde: Mini). Die Kampagne stammt aus der Feder von JvM, für die die Hamburger Kreativen bei den Cannes Lions 2018 zwei Gold- und zwei Silber-Auszeichnungen einsackten. Anorak wurde darüber hinaus mit vier Goldmedaillen prämiert.

Den zweiten Grand LIA gewann Serviceplan in der Kategorie Package Design für 'Le Becks: The Legendary Beer Can' (Kunde: Becks). Der Case hatte im Sommer ebenfalls einen goldenen Cannes-Löwen eingebracht. Bei den LIAs gab es für Serviceplan zudem vier weitere Goldmedaillen, drei davon für den Beck's-Case.

Weitere Gold-Gewinner aus Deutschland sind neben den bereits genannten sind BBDO (Düsseldorf), Grey Germany / KW 43 Branddesign (Düsseldorf), Kolle Rebbe (Hamburg), Proximity Worldwide (Düsseldorf) und thjnk (Hamburg).

