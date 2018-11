%%%Neugeschäft: BMW Mountains sagt 'Hello'%%%

Die BMW Sports Marketing & Brand Cooperations hat für ihre Business Unit BMW Mountains einen neuen Kommunikationsdienstleister unter Vertrag genommen und schickt die Agentur Hello für ihren BMW xDrive in die Berge: Die Münchner Kreativen inszenieren in den wichtigsten Skigebieten Europas den Markenauftritt der BMW xDrive Modelle.

Zum den zu bespielenden Medien bzw. Kanälen gehören mehr als 500 Plakate, Megaboards, digitale Formate und regionale Magazine. Außerdem werden in den Skigebieten BMW xDrive Modelle platziert; beim BMW xDrive Cup sammelt die stetig wachsende Community von BMW Mountains zudem per App Punkte auf eigens präperierten Rennparcours mit Skimovies und Photopoints.

Agenturseitig verantwortet Hello-Kreativgeschäftsführer Chris Mayrhofer die Zusammenarbeit. BMW Mountains-Marketingchef Marcus Hartmann erklärt zur Etatvergabe: "Wir haben bei Hello eine alpine Leidenschaft, aber auch eine sehr fundierte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bergdestinationen gespürt. Mitunter führt Hello unsere Kooperationspartner wie z.B. die Bergbahnen in Garmisch Partenkirchen sogar auf ihrer Kundenliste. Das sorgt sofort für das wichtige Verständnis der Möglichkeiten vor Ort und erleichterte den Start der Zusammenarbeit ungemein." Tatsächlich betreut Hello u.a. bereits die Orte Silvretta Montafon, Mayrhofen und die Zugspitze. Erste Ergebnisse der Arbeit für BMW Mountains werden zum Start der Wintersaison 2018/19 zu sehen sein.

Die 2008 gegründete Hello München GmbH arbeitet mit einem rund 60-köpfigen Team für Kunden wie z.B. Osram, HUK24, Accor Hotels, Oddset, die Bayerische Zugspitzbahn und BSH. Geschäftsführer der Agentur sind Andrea Bassermann, Chris Mayrhofer, Philipp Kohlmey. Zuletzt meldete Hello einen Etatgewinn bei der Ansiedlungsagentur des Freistaats Bayern (zur nb-Meldung).