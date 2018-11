%%%Hajok verpasst Veggie-Pionier Tartex einen neuen Auftritt%%%

Die Allos Hof-Manufaktur will ihren Marke Tartex im gewachsenen Wettbewerbsumfeld und in neuen Vertriebskanälen wie zum Beispiel Drogeriemärkten besser positionieren. Dafür holten die Bremer Bio-Produzenten Hajok Design an Bord: Die Hamburger Markenspezialisten modernisierten das Logo und entwickelten ein neues Packaging-Design für die gesamte Produktrange - neben den vegetarischen Brotaufstrichen zum Beispiel auch Müsli-Mischungen.

Unter dem neuen Claim 'Vegetarian Food Lover' soll Tartex verstärkt auch jüngere ernährungsbewusste Zielgruppen ansprechen. Die Wiedererkennbarkeit der Marke wurde dabei über das Logo geschaffen. "Das warme Gelb im Hintergrund ist geblieben und wurde mit einem roten Schriftzug kombiniert", erläutert Jannika Plaas, Design Direktorin bei Hajok Design. "Die Typographie ist jetzt viel nahbarer und die kleinen gezeichneten Elemente über dem Logo stehen für die Werte von Tartex: 100% bio, veggie und lecker."