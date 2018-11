%%%antoni klappert für Die Klappe %%%

Ab 2019 übernimmt antoni-Chef Jörg Schultheis zusammen mit Bewegtbild-Berater Florian Beisert die Juryleitung der Klappe – eine erste Marke setzen sie mit der neuen Kampagne, die den traditionsreichen Wettbewerb insbesondere bei jüngeren Kreativen bekannter machen soll.



Die Spots werben mit ironischen Bildern für die einzelnen Kategorien des Preises – zeitgemäß im Hochformat umgesetzt und inhouse produziert.



"Ziel der Kampagne ist es, der Klappe einen zeitgemäßen, coolen Look zu verleihen und durch eine starke Kreation zu überraschen", so Schultheis. "Wir haben ein Team unserer jungen Kreativen auf die Kampagne angesetzt, die für die Produktion durch Berlin gezogen sind und dabei einen Heidenspaß hatten – und das sieht man ihr auch an."

Schultheis und Beisert haben sich auf die Agenda gesetzt, die vor 39 Jahren ins Leben gerufene Klappe zu modernisieren. "Der Bewegtbildmarkt durchlebt einen konsequenten Wandel", begründet Schultheis. "Bedürfnisse unserer Kunden verändern sich, gleichzeitig halten neue Technologien Einzug. Daraus erwachsen neue Produkte, Kanäle und Formate, die zwangsläufig Einfluss auf die Kategorien haben müssen. Diesem Wandel sind wir gerecht geworden und haben die Kategorien neu definiert. Gleichzeitig haben wir die Einreichungsbedingungen überarbeitet. Es können beispielsweise Arbeiten nicht mehr beliebig oft zum Wettbewerb eingereicht werden."

Die nächste Preisverleihung findet im Frühjahr 2019 statt.