Scholz & Friends lässt Fördernehmer für die NRW Bank werben



Die NRW.Bank wirbt mit eigenen Fördernehmern wie Kerbholz (Foto:Screenshot YouTube-Kanal NRW Bank)

Unter dem Claim 'Fördern, was NRW bewegt' launcht das Düsseldorfer Team der Agentur Scholz & Friends eine neue Kampagne für die NRW Bank. Als Testimonials werden Unternehmer gezeigt, die von der Förderbank Nordrhein-Westfalens unterstützt werden. Darunter befinden sich das Start-up Kerbholz sowie das Unternehmen UVIS, beide aus Köln, Baum Zerspanungstechnik sowie die Stadt Gelsenkirchen. Die vier Cases werden jeweils in Print- und Online-Motiven und als Film präsentiert. Zusätzlich wurde ein übergreifender Imagefilm produziert.



Im Fokus der Cases stehen globale Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Energiewende. So stellt Kerbholz Mode-Accessoires aus Holz her und die beiden Gründerinnen von UVIS entwickelten ein Desinfektionsmodul für Rolltreppen. Das Unternehmen Baum Zerspanungstechnik erhielt eine Förderung für den Generationenwechsel vom Geschäftsführer an seine Tochter. Die Stadt Gelsenkirchen gilt als Musterkommune für den digitalen Wandel und hat als erste Kommune das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 in Anspruch genommen und damit unter anderem die Internet-Bandbreite an allen Schulstandorten im Stadtgebiet erhöht.



"Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen bewegen wir Nordrhein-Westfalen und fördern, was NRW bewegt", erläutert Caroline Gesatzki, Leiterin Abteilung Kommunikation der NRW.Bank. "Dieser Idee folgend stellen wir Menschen in den Mittelpunkt unserer Kampagne, die mit ihren innovativen Ideen und Visionen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel in Nordrhein-Westfalen voranbringen und dabei von der NRW.Bank unterstützt wurden." Und Brigitte Fuchs, Partnerin und Geschäftsführerin Scholz & Friends Düsseldorf ergänzt: "Uns war wichtig, die menschliche Nahbarkeit, aber auch die Größe ihrer Arbeit einzufangen, um so authentisch die Leistung der NRW.Bank wiederzugeben. Das spiegelt sich direkt im Kampagnen-Claim wider."