East End holt B2B-Neugeschäft bei Husqvarna

Die Hamburger Live Marketing-Agentur East End konnte sich einen Veranstaltungsetat von Husqvarna sichern: Die Forst- und Gartengeräte-Sparte des Konzerns ist Ausrichter von Silent City, einem internationalen Fachkongress für Innovation und Nachhaltigkeit im professionellen Garten- und Landschaftsbau. Silent City ist ein Paradebeispiel für Content Marketing: Neben dem Kongressprogramm mit Workshops und Vorträgen nutzt Husqvarna die Gelegenheit, den Teilnehmern - Kunden wie auch Medienvertretern- seine Produktinnovationen zu präsentieren. Die diesjährige Veranstaltung Anfang Oktober in Hamburg lockte 170 Teilnehmer aus 23 Ländern an. Das ortsansässige East End-Team entwickelte die Dramaturgie des Events und war für Organisation, Architektur, Design sowie Umsetzung vor Ort mitverantwortlich.



"Husqvarna hat gezeigt, dass aufsehenerregende Auftritte auch ganz leise vonstattengehen können", sagt Oliver Golz, Gründer und Geschäftsführer von East End. Die seit knapp 20 Jahren bestehende Agentur arbeitet an den vier Standorten Hamburg, Berlin, München und Dubai mit einem aktuell 55-köpfigen Team für Kunden wie Barilla, Aldi, Coty, Continental und Miele. Für den Deutschen Dialogmarketing Verband DDV realisierte East End die Preisverleihung der Max Awards.