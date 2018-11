%%%BVG und JvM/Saga machen es 'their way'%%%

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) liefern mit der aktuellen Kampagne 'My Way' eine Hommage an den ehemaligen Kooperationspartner adidas. Der Film kommt von Jung von Matt/Saga. 2017 hatte die BVG gemeinsam mit adidas den BVG-adidas Sneaker gelauncht, der JvM eine Vielzahl von Auszeichnungen bescherte.

Der Spot nimmt sich Style, Look, Bildaufbau und Handlung der adidas-Kampagne 'Original is never finished' zum Vorbild und transportiert sie in die Welt der BVG und ihrer Mitarbeiter. Der neue Claim lautet dabei 'Love is never finished'. Sänger Cro liefert den Soundtrack dazu – und interpretiert den Klassiker 'My Way'. Zu sehen ist der Film auf dem 'Weil- wir-dich-lieben'-Facebook- sowie YouTube- Channel; er wird zusätzlich über Instagram beworben.

Neben BVG-Mitarbeitern spielt auch Cro selbst in dem Film mit. Darin gibt es zudem Anspielungen auf eine Vogue-Fotografin, auf Snoop Dogg als Musiker, einen Skate-Profi und NBA Basketball-Spieler Kareem Abdul-Jabbar zu entdecken.

"Berlin ist cool, hip und sexy, das weiß jeder. Dass aber auch die BVG die coole Sau im ÖPNV ist, stellen wir spätestens mit diesem Spot unter Beweis", erläutert Dr. Martell Beck, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb bei der BVG. "Die Darsteller sind echte BVG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind nicht nur die Coolsten, sondern tun alles für Berlin und ihre Fahrgäste. Sie gehen ihren Weg und haben sogar noch Spaß dabei. Der neueste Spot der BVG zeigt, dass es sich lohnt, hier zu arbeiten."

Dörte Spengler-Ahrens, Partner und Managing Director bei Jung von Matt/Saga, ergänzt: "Wer oder was cool und modern ist, das bestimmen die Opinion-Leader dieser Welt. Sie sind diejenigen, die Trends verbreiten und die breite Masse inspirieren und aktivieren. Schafft die BVG es ein weiteres Mal, sich ihren Respekt zu verdienen, überzeugt sie vielleicht auch den Rest der Berliner."