%%%pilot Nürnberg holt Neugeschäft beim Modelabel White Stuff %%%

Die Nürnberger Piloten begrüßen einen neuen Kunden, bei dem sie ihre Geo-Marketing-Kompetenz ins Spiel bringen können: Das britische Modelabel White Stuff, hierzulande mit acht eigenen Stores sowie in zwölf Karstadt-Filialen vertreten ist, hat dem Team um Wolfgang Nägele seinen deutschen Media-Etat anvertraut.



Ziel des in London sitzenden Unternehmens ist es, Kunden in die White Stuff-Shops zu locken und die Bekanntheit der Marke zu steigern. pilot hat daher eine Drive to Store-Strategie entwickelt, die kontextuell sowie regional ausgesteuert werden kann. Dabei werden zielgruppenspezifische Maßnahmen, die die Kunden an den POS führen sollen, durch eine Printkampagne unterstützt. Im Umfeld der jeweiligen Filialen weisen Out-of-Home-Flächen den Weg zu den Shops.

Mittelfristig ist eine Ausweitung der Maßnahmen auf nationale Medien geplant. Weitere Kanäle, die die überwiegend weibliche Zielgruppe ansprechen sollen, sind in Planung.