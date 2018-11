%%%Mini Molars Cambodia gewinnt PR-Bild Award 2018%%%

Mini Molars Cambodia hat den PR-Bild Award 2018 mit dem Foto 'Dream Big' gewonnen. Der gemeinnützige Verein aus Hamburg kümmert sich um die dentale Versorgung von bedürftigen Kindern in Kambodscha. Mit dem Foto, das im Rahmen eines Hilfsprojekts in einem Slum in Phnom Penh entstanden ist, setzte sich die NGO gegen rund 1.000 Bewerbungen durch. Bereits zum 13. Mal vergibt die dpa-Tochter news aktuell, Hamburg, den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen.

"Jeden Tag werden wir mit unzähligen Bildern überschwemmt. Gleichzeitig sind so viele hochkarätige Bilder im Umlauf wie noch nie. Umso höher werden die Ansprüche an die Bewerber für unseren PR-Bild Award. Auch dieses Jahr haben es wieder einige brillante Motive geschafft, aus der Bilderflut herauszustechen. Denn neben der handwerklichen Qualität erzählen sie eine Geschichte, die bewegt. Sie schaffen es, uns zu irritieren, provozieren oder zu inspirieren", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Awards.

Ulf Zuschlag und seine Frau Sombo, beide Gründer und Vorstandsvorsitzende von Mini Molars Cambodia e.V., nahmen heute Abend (8.11.2018) den Preis bei der feierlichen Verleihung im Hamburger Grünspan entgegen. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung! Das Bild ist ein 'One in a Million shot'. Es erzählt die Geschichte von Autonomie und Selbstbestimmung. Denn neben unserer medizinischen Unterstützung wollen wir den Kindern in Kambodscha vor allem eins mit auf ihren Lebensweg geben: Mut, Selbstvertrauen, Hoffnung und Zuversicht."

Das Motiv 'Dream Big' überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hat es der Londoner Kiefernorthopäde Anton Bass.