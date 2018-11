%%%Jung von Matt dominiert bei den Effies%%%



Der GWA Effie wurde gestern in Frankfurt verliehen (Foto: GWA)

Die Hamburger Agentur Jung von Matt darf sich über weiteren Zuwachs in der Award-Sammlung freuen: Bei den GWA Effie Awards räumten die Kreativen nicht nur drei Gold-Trophäen ab, sondern wurden auch mit dem Grand Effie 2018 ausgezeichnet. Den Preis erhielt die Agentur für die bereits seit 25 Jahren erfolgreiche Kommunikation für die Autovermietung Sixt in der Kategorie Evergreen. Die weiteren Gold-Medaillen gewann JvM in den Kategorien 'Brand Experience' für den BVG Ticket-Sneaker (Kunde: Berliner Verkehrsbetriebe) sowie 'Doing Good' für die #Vielfalt-Kampagne für Edeka.



Ebenfalls mit Gold belohnt wurde Heimat in der Kategorie 'Comeback' für 'FDP – Wir denken neu' (Kunde: FDP) und MediaCom zusammen mit antoni jellyhouse in der Kategorie 'David vs. Goliath' für 'Jes! Alles Veggie!' (Kunde: Katjes). Zu den Neuerungen in diesem Jahr gehören die B2B Effies. Zwei goldene gehen an Reinsclassen in 'Activation' für die Eigenkommunikation 'Corporate Language Qualitätsoffensive' sowie Scholz & Friends in der Kategorie 'New New' für die 'Vodafone Enterprise – One Net Business 'Läuft''-Kampagne (Kunde: Vodafone). Bei dem in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal vergebenen GWA Health Effie vergab die 18-köpfige Jury kein Gold.



Die Verleihung fand am gestrigen 8. November 2018 im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt statt. Auf die 50 Finalisten teilen sich insgesamt 15 Silber-Trophäen und acht Bronze-Preise auf. Der GWA Effie wird seit 1981 vom Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA für Effektivität in der Marketingkommunikation vergeben.